السجن المشدد 15 عامًا لعامل قتل شقيق زوج شقيقته في أسيوط بسبب الميراث

أسيوط ـ محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط عاملاً بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لقتله شقيق زوج شقيقته نتيجة خلافات عائلية بسبب الميراث بقرية الواسطى بمركز الفتح في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 9788 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى تلقي مركز شرطة الفتح إخطارًا من مستشفى الإيمان العام بوصول "إسماعيل. م. إ" (40 عامًا) مصابًا بتهتك في المخ وشرخ متعدد بعظام الجمجمة ونزيف، وتوفي متأثرًا بجروحه.

توصلت تحريات معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفتح، إلى أن "محمد. ع. س"، شقيق زوجة شقيق المجني عليه، هو مرتكب الواقعة. وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين شقيق المجني عليه وزوج شقيقة المتهم بسبب الميراث، تطورت إلى خلافات بين زوجة المجني عليه وشقيقة المتهم. على إثر ذلك، تربص المتهم بالمجني عليه أثناء عودته من عمله واعتدى عليه بعصا شوم على رأسه، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.