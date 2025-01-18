كشف المستور.. تفاصيل مثيرة عن اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية فى 6 محافظات -صور

محافظات – مصراوي:

شهد اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية في ست محافظات أحداثًا متباينة، حيث سجلت بعض المحافظات حالات استبعاد لـ 8 مسئولين عن اللجان والتحقيق معهم، وضبط طلاب لمحاولات الغش وإطلاق شائعات حول تسريب من داخل اللجان، بينما شهدت محافظات أخرى سيرًا هادئًا للامتحانات.

البداية مع الفيوم، حيث استبعد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، رئيس لجنة ومراقب أول ومعلمة بلجنة مدرسة على عوض الإعدادية المشتركة بإدارة إطسا التعليمية، وإحالتهم جميعاً للتحقيق بسبب تصوير ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية أثناء سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمة.

كما قرر، استبعاد معلمة بلجنة مدرسة بني صالح الإعدادية بإدارة شرق الفيوم التعليمية وإحالتها للتحقيق بسبب حيازتها التليفون المحمول داخل اللجنة الامتحانية، وطالب، كافة المعلمين والطلاب المديرية بالجميع معلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية.



الأمر ذاته تكرر في الدقهلية، حيث قرر الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استبعاد رئيس لجنة مصطفى حكم الإعدادية رقم 500، بإدارة منية النصر التعليمية ومراقب الدور والملاحظين باللجنة رقم 3 وإحالتهم للشئون القانونية.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ لغرفة عمليات الشهادة الإعدادية حول تداول صورة بوكليت الأسئلة نموذج "ج" على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي "تيليجرام" بعد توزيع ورق الأسئلة بنحو 15 دقيقة، وبالفحص تبين صحة جميع الأوراق المتداولة، وتطابقها مع بوكليت الامتحان وكذلك نشر إجابات بعض الأسئلة.

جرى عمل محضر إثبات حالة بغرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، بمديرية التربية والتعليم، وبناء عليه أصدر "وكيل الوزارة"، قرارا باستبعاد رئيس اللجنة، والملاحظين ومراقب الدور، وإحالتهم للشئون القانونية.

وفى المنوفية أعلنت مديرية التربية والتعليم، في بيان على صفحتها الرسمية، عن ضبط اثنين من الطلاب الممتحنين في الشهادة الإعدادية، بحوزتهما هواتف محمولة وذلك باللجان الامتحانية، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وناشدت أولياء الأمور التعاون بعدم السماح لأبنائهم بإحضار الهواتف إلى مقر اللجان حرصًا على سير الامتحانات بشكل منتظم، وإعطاء كل ذي حقِ حقه.

فيما شهدت محافظة الإسكندرية تداول امتحان اللغة العربية على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى نفي حدوث أي تسريب للامتحانات، مؤكدا أن الامتحان المتداول قديم ويعود إلى عام 2021، منوهًا أنه جرى تركيب كاميرات مراقبة بلجان الامتحانات، فضلًا عن استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب.

وكشف عن وجود علامة مائية خاصة بكل لجنة امتحان في ورقة الأسئلة، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها تكدير السلم الاجتماعي وإثارة البلبلة.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بانضباط سير الامتحانات بلجان طه حسين الثانوية بنات لجنتي عبد الله النديم "أ" وعبد الله النديم "ب" بإدارة شرق التعليمية، مشددًا على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

واستكمل أبو زيد، متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحانات النقل بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج".

وفى كفر الشيخ، كشف الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم هناك، اليوم السبت، أن غرفة العمليات لم تتلق أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو من أولياء أمورهم بخصوص امتحانات اليوم، وذكر أنها في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الذي حددته الوزارة.

وأضاف أنه جرى الالتزام بالتوجيهات الصادرة بشأن امتحانات الإعدادية بمنع دخول المحمول للجان، وفقًا للتعليمات المشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول عدا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.



ولم يختلف الأمر كثيرًا في القليوبية، حيث أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عدم تلقيها شكاوى في امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، وعدم وجود تسريب للامتحان.