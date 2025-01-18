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جامعة المنصورة الأهلية تمنح حوافز نشر لأعضاء هيئة التدريس

06:17 م السبت 18 يناير 2025
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الدقهلية-رامي محمود:

اعتمد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم السبت، خلال جلسة المجلس الأكاديمى، حوافز النشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الأهلية بإجمالى 21 بحثا بكليتى الصيدلة والهندسة.

وكشف بيان صادر عن الجامعة، أن كلية الهندسة نشرت 17 بحثا منهم 12 بحث نشر في مجلات مصنفة Q1 و 5 أبحاث نشرت فى مجلات مصنفة Q2 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية، و4 أبحاث بكلية الهندسة مصنفة Q1 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

وقال الدكتور شريف خاطر، إن الجامعة تواصل جهودها فى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمها والارتقاء بها، بهدف الوصول إلى العالمية، وإثراء البحوث التطبيقية التي تسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية.

وأوضخ رئيس جامعة المنصورة الأهلية، أن حوافز النشر التى تمنحها الجامعة لتشجيع البحث العلمي والنشر الدولى فى مجلات عالمية مرموقة من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية وبما يضمن رفع التصنيف الدولي للجامعة مع تقديم كافة التيسيرات للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية، وتوقيع الشراكات البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي.

ولفت خاطر أن هذه الحوافز تأتى تشجيعاً لعلماء الجامعة على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية، مؤكداً أن الجامعة دائما تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

الدكتور شريف خاطر جامعة المنصورة الأهلية حوافز النشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس الدقهلية
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