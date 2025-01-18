مأساة في سوهاج.. مصرع شاب بصعق كهربائي أثناء صيد الأسماك



سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي، أثناء صيد الأسماك من الترعة، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بمصرع شخص بصعق كهربائي دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين مصرع "عصام. م" 30 عامًا عامل على حافة ترعة فرعية، وبمناظرته تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية به، وأفاد عمه "أبو الفضل. م" 57 عامًا عامل أنه أثناء قيام المذكور بصيد الأسماك باستخدم موتور كهربائي من الترعة المشار إليها صعقه التيار الكهربائي، ما أدى لوفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتوقف بعضلة القلب؛ نتيجة صعق كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.