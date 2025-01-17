إزالة تعديات على 2000 فدان خلال حملات على أراضي الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الجمعة، عن تمكن الأجهزة المعنية من إزالة تعدٍ في المهد على 2000 فدان، وذلك على مدار خمسة أيام متتالية، ضمن حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضٍ بالظهير الصحراوي الغربي الموازي لقريتي تونا الجبل وابشادات بمركز ملوي.

تبين أثناء حملات الإزالة أن المتعدين استولوا على الأراضي بزعم استزراعها دون تراخيص أو أي سند قانوني، وقاموا ببناء عدد من العشش بالبلوك الأبيض بمساحات مختلفة ومد مواسير، والشروع في حفر آبار مياه مدعين أنهم يعملون تحت مظلة إحدى الشركات الاستثمارية بالقاهرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهؤلاء المتعدين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وأوضح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن تلك الجهود تأتي في إطار التصدي الحازم لأي محاولات تعدٍ على أراضي الدولة في مهدها، وأن الحملات متواصلة على هذه الأماكن ومتابعتها لمنع تكرار التعدي عليها مرة أخرى، لردع هذه التجاوزات وعدم الرضوخ لسياسة فرض الأمر الواقع حفاظاً على حق الشعب وهيبة الدولة .