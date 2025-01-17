الوادي الجديد تتجه لاستخدام المُسيّرات لتلقيح النخيل وتعزيز إنتاجية التمور

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن خطوة متقدمة لتعزيز إنتاجية التمور باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بعد لقاء اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ونائبته السيدة حنان مجدي، مع وفد من شركة "عكوب" للخدمات الزراعية، في حضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

تناول الاجتماع الذي عُقد مساء الخميس تطبيق تقنية حديثة تعتمد على استخدام الطائرات الصغيرة المُسيّرة (درون) والذكاء الاصطناعي في عمليات تلقيح النخيل ورش المبيدات.

وأوضح اللواء الزملوط أن هذه التقنية تمثل طفرة في مجال الزراعة بالمحافظة، حيث تُقلل الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ عمليات تلقيح النخيل.

وأشار إلى أن الأجهزة الحديثة يمكنها تلقيح النخلة في أقل من دقيقتين، مما يرفع من كفاءة العمليات ويُحسن جودة الإنتاج.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة لدعم المزارعين وزيادة إنتاجية محصول التمور، مشيرًا إلى ضرورة تسويق الفكرة بين المزارعين وتوفير الدعم اللازم لهم لتبني هذه التقنيات الحديثة.

ومن جانبه، أوضح وفد شركة "عكوب" استعدادهم لتوفير الدعم الفني والتدريب للمزارعين، مؤكدين أن استخدام الطائرات المُسيّرة يمثل حلًا مستدامًا لتحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة، بما يتماشى مع التوجهات الزراعية العالمية.

وصرّح الدكتور مجد المرسي أن التقنية الجديدة ستُساهم في تقليل الفاقد من المحصول الناتج عن الأخطاء البشرية، وزيادة كفاءة عمليات التلقيح، مما يؤدي إلى تحسين جودة التمور ورفع قيمتها الاقتصادية.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أكبر المحافظات المنتجة للتمور في مصر، حيث تضم أكثر من 2 مليون نخلة.

وتسعى المحافظة لتطوير قطاع زراعة النخيل عبر تطبيق نظم الري الحديث، تحسين السلالات المزروعة، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.