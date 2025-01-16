محافظ جنوب سيناء ووزير الشباب يفتتحان الوحدة البيطرية بمضمار هجن شرم الشيخ -صور

جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، الوحدة البيطرية بمضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن.

واستمع محافظ جنوب سيناء، ووزير الشباب والرياضة إلى شرح وافي عن الوحدة، وما تقوم به من خدمات للحيوانات المشاركة في سباقات الهجن.

وقالت الدكتورة رحاب الحوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن المحافظة قامت بتخصيص 1500 متر مربع بمنطقة السفاري بشرم الشيخ، لإقامة وحدة بيطرية تقوم على خدمة مضمار الهجن، والمترددين عليه من الحائزين على الثروة الحيوانية، وقام مجلس المدينة بإعداد القياسات اللازمة والإشراف على البناء، مشيرة إلى أنه جرى تقسيم المساحة المخصصة إلى مبنيين، مبنى للوحدة البيطري. على مساحة 200 متر مربع، ومبنى وحدة سكنية على نفس المساحة، إضافة إلى مظلة يستظل تحتها الحيوانات المترددة على المكان، كما زودت بزرناق خلق المبنى لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات، وحماية الحيوانات والطبيب المعالج.

وأوضحت مدير المديرية، أنه جرى الانتهاء من المبنيين واستلامهما في يونيو 2023، بتكلفة بلغت 3 مليون جنيه خلاف التجهيزات، مؤكدة ان الوحدة تضم غرفة استقبال، صيدلية، معمل بيطري، غرفة أطباء، وغرفة مدير، وجرى تجهيزها على أعلى مستوى لكي تليق باستقبال الوفود المشاركة في السباقات.

وأضافت أنه جرى تزويد الصيدلية بكافة الأدوية اللازمة لعلاج الحيوانات المترددة على المكان، وثلاجة وفريزر لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى برودة، وكذلك الميكروشيتات التي يتم تركيبها للجمال المشاركة في سباقات الهجن.

وتابعت: كما جرى تجهيز المعمل بكافة الاجهزة اللازمة من سونار لفحص الحيوانات، ميكروسكوبات لفحص العينات المختلفة، وأدوات جراحية، وكشافات عمليات.