محافظ الوادي الجديد يوجه بتكثيف الجهود لتطوير الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري المديريات والمصالح الحكومية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

حضر الاجتماع السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام مساعد المحافظة، شهد الاجتماع مناقشة عدة ملفات حيوية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من استعدادات المديريات المشاركة في مشروع مواجهة الأزمات والكوارث "صقر 144"، مشددًا على أهمية التدريب المستمر للفرق المشاركة لضمان الجاهزية الكاملة في حالات الطوارئ.

كما ناقش الاجتماع مقترحًا لإنشاء معرض للسلع المعمرة بأسعار مخفضة للعاملين في العاصمة الإدارية، إلى جانب توفير مزايا إضافية لتحفيزهم.

كما وجه الزملوط، مديري المصالح بحصر العاملين من الرجال لتوفير زي رياضي يعزز من روح الفريق والتعاون بينهم، مما يعكس اهتمام القيادة المحلية بتوفير بيئة عمل محفزة.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد نموذجًا مبتكرًا لتعزيز التنمية المستدامة، أُنشئت على مساحة 130 فدانًا شمال مدينة الخارجة، وتعمل بالطاقة الشمسية، مما يجعلها نموذجًا صديقًا للبيئة.

تضم العاصمة مباني المديريات الحكومية ومجمع خدمات مميكن لتوفير تجربة رقمية متطورة للمواطنين. كما تحتوي على بنية تحتية متقدمة تشمل محطة معالجة للصرف الصحي وشبكات كهرباء حديثة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

بدأت المحافظة الشهر الجاري التشغيل التجريبي للعاصمة في إطار خطة طموحة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات. كما تهدف إلى تسهيل انتقال الموظفين الحكوميين وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، ما يجعلها خطوة بارزة نحو تحديث المنظومة الحكومية في مصر.

وعلى مدى السنوات الماضية، عملت المحافظة على تطوير منظومة إدارة الأزمات من خلال التدريبات الميدانية والمشروعات المشتركة مثل مشروع "صقر" الذي يُعد نموذجًا للتعاون بين الجهات المختلفة.

وفي عام 2021، أطلقت المحافظة خطة متكاملة لتعزيز الجاهزية، حيث جرى إنشاء غرفة عمليات مركزية مزودة بأحدث التقنيات لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة. كما شاركت في العديد من التدريبات القومية لمواجهة الكوارث، ما جعلها نموذجًا يُحتذى به على مستوى الجمهورية.