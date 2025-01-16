منع الهواتف مع الملاحظين.. 4 توجيهات لرؤساء لجان الشهادة الإعداداية في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:



عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعاً موسعاً لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بامتحانات الشهادة الإعدادية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن 18016 طالباً وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال 111 لجنة بمختلف الإدارات داخل المحافظة، على أن تعقد امتحاناتهم ابتداءً من السبت المقبل الموافق 18 يناير الجارى وحتى الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

أصدر جارح توجيهاته لرؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور مع منع اصطحابهم للهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي، مع إخفاء أي كتابات مدونة على الجدران والأدراج منعاً للغش.

وفي السياق ذاته، أوصى "جارح" بمنع اصطحاب الطلاب للكتب داخل اللجان حتى وإن كان لا يخص المادة المعنية بالامتحان.

وقد عُقد الاجتماع بحضور مديري العموم، و مديري الإدارات التعليمية ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، بمكتبة مصر العامة.