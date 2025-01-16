وزير الرياضة ومحافظة جنوب سيناء يتنافسان في مباراة ودية لتنس الطاولة - صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

في لقطة عفوية تعكس روح الشباب والحيوية، شوهد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وهما يتنافسان في مباراة ودية لتنس الطاولة على هامش افتتاح الخيمة البدوية والبازارات المقامة بالمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ، وأضفت هذه اللقطة لمسة من المرح على الحدث الرسمي، وكشفت عن الجانب الإنساني والود بين المسؤولين.

واستمع محافظ جنوب سيناء ووزير الشباب والرياضة إلى شرح كامل ومفصل عن مشروعات التطوير ذات الطابع الاستثماري، والتي ستنفذ بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ لتوفير دخل وعوائد مالية كبيرة، وتسهم بشكل فعال في المزيد من التطوير داخل المدينة الشبابية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الخيمة البدوية تمثل رمزاً للتراث السيناوي العريق، وتعكس التنوع الثقافي والتميز الحرفي لأبناء المحافظة، لافتا إلى أن إقامة هذه الخيمة داخل المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ، يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السياحة التراثية والاقتصاد المحلي من خلال تسليط الضوء على الصناعات اليدوية السيناوية الفريدة.

وأكد المحافظ، أن هذه التطويرات تجري في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بأهمية توفير فرص عمل جديدة لأبناء سيناء عن طريق دعم وتسويق هذه المنتجات، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة السكان المحليين، وتدعم التوجهات التنموية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في جنوب سيناء.

ومن جانبه، قال وزير الشباب إن الهدف من هذه المخيمات هو دعم ورعاية الصناعات الحرفية والمنتجات السيناوية الشهيرة، وفتح مجال جديد لانتشارها والحفاظ عليها، وخلق فرص تجارية وصناعية لمجال الحرف اليدوية.

وأكد وزير الشباب، أن الوزارة تسعى إلى تحسين قدرات الشباب بسوق العمل لمواجهة البطالة، وإكساب الشباب المزيد من المهارات والمهنية لمساعدتهم في توفير الحياة الكريمة لهم، والتي تعد واحدة من أهم ما توجه به القيادة السياسية وهو ما نعمل علي تحقيقه علي أرض الواقع من خلال تلك الأنشطة بمختلف محافظات مصر.