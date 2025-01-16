بعد عامين من الفرار.. القبض على المتهمين بقتل رجل أعمال شهير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة أبو صوير بقيادة المقدم محمد فؤاد، في إلقاء القبض على المتهمين بقتل رجل الأعمال “حمادة السلاموني”، بعد مطاردة استمرت أكثر من عامين منذ وقوع الجريمة.

تعود الواقعة إلى اكتشاف الأجهزة الأمنية بمدينة أبو صوير، لجثة رجل الأعمال “محمد علي السيد السلاموني”، الشهير بـ”حمادة السلاموني”، داخل سيارته على طريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي.

وخلال فحص السيارة، كشفت التحريات عن وجود جثة الضحية وبها إصابات متعددة، تضمنت كدمات وسحجات وجروح واضحة على الجسم.

أوضح تقرير الطب الشرعي، أن الضحية تعرض لاعتداء جسدي أدى إلى وفاته، ما دفع الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

بعد تحقيقات وتحريات مكثفة استمرت أكثر من عامين، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أبو صوير من القبض على المتهمين، في خطوة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على ملاحقة الخارجين عن القانون وضمان تحقيق العدالة.