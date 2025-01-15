من أسرة واحدة.. إصابة 5 أشخاص باختناق إثر تسرب الغاز بمنزلهم في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت أم وأبنائها الأربعة بحالة اختناق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر تسرب غاز طبيعي بمنزلهم بمركز بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارا، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى المستشفى التخصصي، هما: "عفاف. م. ع"، 35 عامًا، وأبنائها "ياسين. س. إ"، 12 عامًا، و "خديجة. س. إ"، 4 أعوام، و"هبة. س. إ"، 17 عامًا، و "هنا. س. إ"، 7 أعوام، مصابين بحالة إختناق، وحالتهم العامة متوسطة، إثر تسرب غاز داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز بني سويف.

تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.