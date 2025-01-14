مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمديرية أمن القليوبية، وذلك في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، معلومات من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تفيد بوجود عنصرين إجراميين، أحدهما له "معلومات جنائية" وكان قد سبق حبسه في عدة قضايا، بتكوين تشكيل عصابي مختص بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

كما تبين أن تلك العناصر كانت تستخدم دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من مداهمة البؤرة الإجرامية، وعند رؤية المتهمين لضباط الشرطة، أطلقوا عليهم أعيرة نارية. وعلى الفور، بادرت القوات بإطلاق النيران مما أسفر عن مصرع العنصرين الإجراميين.

بتفتيش المكان، عُثر على مواد مخدرة مختلفة الأنواع وأسلحة نارية منها سلاح آلي وطبنجة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.