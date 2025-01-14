إحالة المتسببين في خطأ امتحان اللغة العربية بالصف الثالث الابتدائي بالقليوبية للتحقيق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا بإحالة المتسببين في وضع امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي للتحقيق.

وجاء القرار على خلفية اكتشاف خطأ في السؤال الرابع من "نموذج ج"، الذي أدى الطلاب امتحانه منذ أيام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يقوم بجولات ميدانية يومية وغرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بالحرص الدائم على مصلحة الطلاب.

وفي نفس السياق تابع اليوم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لجان امتحانات النقل في مدارس ادارة بنها التعليمية، وذلك في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وتابع سير الامتحانات بمدرسة 25 يناير، رافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وتابع سير الامتحانات فى اللجان الامتحانية كما وجّه مدير تعليم القليوبية تعليماته بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط والهدوء داخل اللجان وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان.

وأوضح مدير تعليم القليوبية إلى متابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر ، والتواصل المستمر مع جميع الإدارات التعليمية، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب وتذليل كافة العقبات التي تواجه المدارس حسب الإمكانات المتاحة.