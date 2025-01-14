دون إصابات.. السيطرة على حريق بمحل قطع غيار سيارات في الإسكندرية- صور

دون خسائر بشرية.. سقوط حائط منزل مكون من 5 أدوار في شبرا الخيمة- صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اندلع حريق في محل لقطع غيار السيارات والإطارات بمنطقة البوابة 8 في حي العجمي غرب الإسكندرية؛ في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ إذ تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة دون وقوع إصابات.

تدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، الذي تسبب في تصاعد دخان كثيف أدى إلى إعاقة حركة السير وشعور سكان العقارات القريبة باختناق خفيف، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات حي العجمي، بلاغًا عن الحريق بالعنوان المشار إليه بمنطقة البوابة 8، توجهت على إثره قيادات الحي برفقة قوة أمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع.

وتبين من المعاينة أن الحريق نشب في محل لقطع غيار السيارات والإطارات، مما أدى إلى تصاعد الدخان الكثيف الذي أعاق حركة السير على طريق الإسكندرية مطروح.

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وحصره قبل امتداده إلى باقي العقار والمباني المجاورة؛ تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.