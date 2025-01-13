بسبب "حنفية مياه".. المؤبد لقاتل جاره في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة المتهم بقتل جاره بالسجن المؤبد، مع مصادرة السلاح المستخدم وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية إلى 23 أغسطس 2024 في دائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد، حيث أقدم المتهم على قتل جاره محمد محمد أبو المعاطي المسري عمدًا مع سبق الإصرار. وأثبتت التحقيقات أن المتهم بيت النية وأعد سلاحًا أبيض (سكينًا) لتنفيذ جريمته. وعندما التقى المجني عليه ببرج زهراء الميناء، سدد له طعنة في منتصف صدره، مما أدى إلى وفاته.

ووفقًا لشهادة والدة المجني عليه، بدر راغب على المسيري، نشب خلاف بين الطرفين بسبب تسريب بوصلات المياه من شقة المجني عليه إلى شقة المتهم. تصاعد الخلاف بعد أن قام المتهم بإغلاق صنبور المياه العمومي للشقة، وعندما حاول المجني عليه الاستفسار عن السبب، وقعت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي. وفي أثناء تهدئة الموقف وصعود المجني عليه ووالدته إلى شقتهما، باغته المتهم بطعنة نافذة وفر هاربًا إلى مسكنه.

تم نقل المجني عليه إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة قبل الوصول. وأكدت المحكمة في حكمها معاقبة المتهم بالسجن المؤبد، مؤكدة خطورة الجريمة وظروفها التي تنطوي على الإصرار والعمد.