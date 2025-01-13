لتجزئة الخطوط.. سحب 7 رخص خلال حملة على سائقي السرفيس بدمنهور -صور

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البحيرة - أحمد نصرة:



نفذ مشروع المواقف بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة المرور، حملة مكبرة اليوم الاثنين، بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور، لمواجهة المخالفات التي تضر بمصالح المواطنين.

استهدفت الحملة سيارات السرفيس للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المقررة وعدم تجزئة تلك الخطوط، لمنع استغلال الركاب عقب تزايد الشكاوى.

وأسفرت الحملة عن سحب 7 رخص من سائقين مخالفين لقيامهم بتجزئة خطوط السير لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التزامها الكامل بتطبيق القانون وتكثيف الرقابة واستمرار تلك الحملات بشكل دوري لضمان انضباط منظومة النقل وعدم استغلال المواطنين، وأهابت بالسائقين الالتزام بالقوانين المنظمة لخدمات النقل لتلبية احتياجات المواطنين.