مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب موتوسيكل كانا يستقلانه على طريق قرية المعصرة في نطاق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزي، فيما تم إسعاف المصاب في الاستقبال لتلقي العلاج.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلقاس المركزي يفيد بوصول شخصين: "عبد اللطيف شعبان إبراهيم الموجي، 19 عامًا، جثة هامدة، ومحمد لطيف محمد الجوهري، 40 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح قطعي في الوجه وكسر في الركبة اليمنى والساعد الأيمن، حيث تم تحديد وقوع الحادث على طريق شرقية المعصرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى المستشفى، وبسؤال المصاب أكد أنه أثناء سيره على الطريق مع المتوفي على نفس الموتوسيكل، اختل توازن القيادة بيد المتوفي مما أدى إلى انحراف الموتوسيكل وانقلابه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.