سرقة جهاز كمبيوتر يحتوي على بيانات ودرجات طلاب معهد أزهري في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

اكتشف مدير معهد الإعدادي والثانوي الأزهري بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية سرقة جهاز كمبيوتر يحتوي على بيانات الطلاب ورصد درجات الامتحانات من داخل المعهد. تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من "أشرف. ذ. م. أ" (40 عامًا)، مدير المعهد، باكتشافه سرقة جهاز الكمبيوتر من إحدى غرف الطابق الأرضي بالمعهد، الذي يحتوي على بيانات الطلاب ودرجات الامتحانات.

انتقل الرائد صلاح عودة، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المعهد مكون من طابق أرضي وطابقين، ومحاط بسور على مساحة 2000 متر، كما تبين غياب فرد الأمن الإداري المكلف بحراسة المعهد في الفترة الليلية.

تم تحرير المحضر اللازم، وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث مركز شرطة طلخا لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.