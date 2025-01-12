"قبّل يد والدته قبل الحادثة".. القصة الكاملة لوفاة سائق تروسيكل أسفل عجلات قطار بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

استيقظت قرية منشأة جنزور التابعة لمركز ومدينة طنطا محافظة الغربية، صباح أمس السبت، علي نبأ وفاة أحد أبنائها، بعد اصطدم التروسيكل الذي كان يقوده بأحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطنطا.

قال محمد مغاوري، أحد أقارب الأسرة، إن "عبد الله سمير"، ويبلغ من العمر 27 عاما، ومقيم بقرية منشأة جنزور، كان في طريقه للمنزل بعد أن أوصل عمالًا، وعند عبوره شريط سكة حديد طنطا - تلا، فوجئ بقدوم القطار مما أدى إلى مصرعه في الحال.

"كان شاري التروسيكل من 8 سنين بالقسط".. بهذه الكلمات تابع مغاوري حديثه لـ "مصراوي"، موضحا أن الشاب المتوفي، غير متزوج ولم يكمل تعليمه حتي المرحلة الإعدادية، بسبب ضيق المعيشة، وهو يعول والديه وشقيقه، وحرص علي شراء تروسيكل للعمل عليه، والإنفاق علي أسرته.

وأضاف أن المتوفى طلب من والدته قبل خلوده إلى النوم، مساء يوم الجمعة، أن توقيظه، في الصباح الباكر، "صحيني الصبح عشان عندي عمال عايزين يروحوا الشغل"، وفي صباح السبت قبل ما غادرته، قبل يد والدته وانصرف مسرعاً ولم يتناول فطورة، من أجل الذهاب لتوصيل العمال".

يذكر أنه جرى تشييع جثمان الشاب الراحل، من مسجد الروضه، وأداء صلاة الجنازة عليه بعد الإنتهاء من صلاة المغرب، ودفنه في مقابر العائلة، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن، في مشهد جنائزي مهيب

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوفاة شخص إثر تصادم قطار بمركبة تروسيكل، بمنطقة الملاحة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.