وفاة سيدة بقرية إسطنها في المنوفية.. وأسرتها: "خدت حقنة غلط"

المنوفية- أحمد الباهي:

توفيت ربة منزل بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور محافظة المنوفية، اليوم السبت، إثر تدهور حالتها الصحية، وأشارت أسرتها إلى تعاطيها حقنة خاطئة لظروف حالتها داخل إحدى الصيدليات بالقرية.

وأكد مصدر بقرية اسطنها لـ"مصراوي"، أن السيدة المتوفاة تُدعى "جيهان.ع.ا" 30 عامًا، متزوجة ولديها طفلين "ولد وبنت"، وكانت تعاني من مشاكل في عضلة القلب، وعقب ذهابها لصيدلية بالقرية أعطاها الصيدلي حقنة مضاد حيوي، ولاحقًا تدهورت حالتها الصحية.

في ذات السياق، نُقل جثمان السيدة إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.