خطفه وسرق التوكتوك.. إحالة أوراق المتهم بقتل طفل الشرقية إلى المفتي



الشرقية - ياسمين عزت:

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، أوراق قضية شاب متهم بقتل طفل وسرقة التوك توك خاصته إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

تعود أحداث القضية رقم 32528 جنح مركز شرطة الزقازيق والمقيدة برقم 5538 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، لشهر يونيو المنقضي من العام الماضي 2024، عندما قتل الشاب محمد حسن السيد محمد والبالغ من العمر 36 عاما مقيم نطاق مركز شرطة الزقازيق ويعمل سائق، طفل وذلك لسرقة دراجة بخارية خاصة والده "توك توك" يعمل عليها.

وأوضحت تحقيقات الجهات المعنية وقتئذ في الواقعة أن الجاني ارتكب واقعة خطف بأن قام باستدراج الطفل المجني عليه ليبعده عن طريق المارة وليستفرد به لسرقة التوكتوك خاصته، واستقل معه الدراجة إلى مكان بعيد يسهل فيه فعلته، وأجهز عليه بسلاح أبيض قام بطعنه به عدة طعنات أودت بحياة الصغير.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية للأخذ بالرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهم بقتل الطفل لارتكابه جرائم الخطف والسرقة ثم القتل مع سبق الإصرار والترصد.