إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، باشتباه تسمم بقرية تاسا التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بوصول 6 أشخاص مصابين باشتباه تسمم، وبالفحص والمعاينة تبين وصول: "عصمت. أ. ا، 35 عامًا، وزوجته نسرين. ع. ا، 28 عامًا، وأبناؤهما محمد. ع. ا، 10 أعوام، روى. ع. ا، 9 أعوام، كريم. ع. ا، 7 أعوام، أحمد. ع. ا، 10 أعوام، مصابين بحالة إعياء اشتباه تسمم، وبسؤالهم كشفوا تناولهم طعاما فاسدا فى منزلهم، وحالتهم مستقرة.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.