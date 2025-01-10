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إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في أسيوط

06:09 م الجمعة 10 يناير 2025

تسمم غذائي - أرشيفية

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أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، باشتباه تسمم بقرية تاسا التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بوصول 6 أشخاص مصابين باشتباه تسمم، وبالفحص والمعاينة تبين وصول: "عصمت. أ. ا، 35 عامًا، وزوجته نسرين. ع. ا، 28 عامًا، وأبناؤهما محمد. ع. ا، 10 أعوام، روى. ع. ا، 9 أعوام، كريم. ع. ا، 7 أعوام، أحمد. ع. ا، 10 أعوام، مصابين بحالة إعياء اشتباه تسمم، وبسؤالهم كشفوا تناولهم طعاما فاسدا فى منزلهم، وحالتهم مستقرة.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مدير أمن أسيوط تسمم غذائي أسيوط قرية تاسا إصابة 6 أشخاص بتسمم
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