بالصور- 430 متسابقا من 45 جنسية يشاركون في ماراثون مصر الدولي بالأقصر

الأقصر-محمد محروس:

شهد الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات انطلاق ماراثون مصر الدولي من ساحة معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، الدورة رقم 32 ، والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك بحضور اللواء جاسر رياض مؤسس ماراثون مصر الدولي، والنوبي محمد حجاجي نائب رئيس مركز القرنة.

ويعد ماراثون مصر الدولي، هو أقدم ماراثون في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، ويشارك فيه العديد من المتسابقين من الدول العربية والأجنبية.

وجرى التسابق حول المعالم الأثرية في البر الغربي، حيث بدأ الماراثون من أمام معبد حتشبسوت، مرورًا بمعبد هابو، حتى تمثالي ممنون، ثم يتجه إلى طريق وادي الملوك، مروراً بمعبد سيتي الأول، حتى العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية الماراثون.

ويشارك في فعاليات الماراثون 430 متسابق من 45 جنسية مختلفة يمثلون دول عربية وأوروبية.

وأوضح نائب محافظ الأقصر أن ماراثون مصر الدولي يعد من أهم الأحداث المدرجة في الأجندة السنوية للسياحة المصرية في الأقصر، حيث يعد دعاية سياحية قوية لمحافظة الأقصر، كما يحظى برعاية مشتركة من وزارتي الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والاثار، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.