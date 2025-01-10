سفراء لمصر.. تخريج الدفعة 83 من الطلاب الوافدين بـ"طب الإسكندرية" - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية حفل تخرج للدفعة 83 من الطلاب الوافدين بالبرنامج العام للعام الجامعي 2023/2024، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان يوسف، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، وعدد من القناصل والسفراء والهيئات الدبلوماسية وأولياء الأمور.

وقالت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن كلية الطب جامعة الإسكندرية صرح كبير يتمتع بسمعة دولية طيبة على منصة "ادرس في مصر" والذي يسعى الطلاب من جميع أنحاء العالم أن ينتموا إليه ويتخرجون منه.

وقدمت يوسف، الشكر للطلاب على مجهودهم الذي بذلوه وعملهم الدؤوب على مدار سنوات الدراسة، لافتة إلى التحديات والصعوبات التي واجهوها والتي من أهمها بعدهم عن الأهل والوطن.

وأضافت أن مصر كانت وطنهم الثاني، قائلًا:"اليوم هو يوم القسم والحصاد ومن بعده ستكونون أطباء المستقبل وسفراء لمصر في بلادكم.. والكلية تفتح أبوابها لكم للتعلم سواء في سنة التدريب الإلزامي كأطباء امتياز أو طلاب في الدراسات العليا".