الأم وطفلاها لقوا مصرعهم.. شاحن مشتعل سبب حريق شقة طنطا

الغربية - مروة شاهين

مع أذان فجر يوم السبت استيقظ الزوج محمد الحفناوي كعادته من أجل الوضوء وأداء صلاة الفجر، ففوجئ بتصاعد الدخان ونشوب حريق داخل إحدى الغرف، حيث كانت زوجته وأبنائه، الذين لم يستطع إنقاذهم.

بحسب ما كشفه محمد سامي، أحد أقارب الأسرة، فإن الحريق الذي أسفر عن مصرع الطبيبة أسماء محمد شوقي (36 عامًا)، وطفلها مالك (12 عامًا)، ووفاة طفلتها ليلى (4 سنوات)، بعد توقف في عضلة القلب وانهيار بالتنفس، نتج عن ماس كهربائي من شاحن موبايل كان داخل الغرفة.

وكانت أجهزة مديرية أمن الغربية تلقت إخطار من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق هائل في الطابق الأخير من منزل بشارع مروان الحكيم المتفرع من شارع المتوكل في مدينة طنطا، مكون من 4 طوابق، وارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد كثيف للدخان.

انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات إطفاء و6 سيارات إسعاف، حيث تم تسجيل حالتي وفاة، ونقلت الطفلة ليلى مصابة (توفيت بالمستشفى اليوم)، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

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