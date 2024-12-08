افتتاح مبنى طوارئ الأطفال والباطنة بمستشفى بني سويف الجامعي -صور

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بني سويف-حمدي سليمان:

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، مبنى طوارئ الأطفال والباطنة، بعد تجديده وتطويره بتكلفة 6 ملايين جنيه، بالتعاون مع مؤسسة نهضة بنى سويف الخيرية.

وخلال الافتتاح أكد حسن، أن تطوير مبنى طوارئ الأطفال يأتي في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتماشيا مع توجهات القيادة السياسية في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري، مؤكدا أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الجامعة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه جرى تزويد المبنى بـ 22 سريرا مجهزا بأجهزة مونيتور حديث، و تنفس، ورسم القلب، فضلاً عن التجهيزات اللازمة بالوحدة فضلا عن وجود غرف لتشخيص حالات المرضى حسب درجة الإصابة، وذلك قبل الدخول لوحدة تلقي العلاج وإجراء الأشعة، والتحاليل اللازمة للتشخيص.

وأشار إلى تجديد طوارئ الأطفال بما يتناسب مع طبيعة الوحدة، و توفير استراحة للأطباء من أساتذة، ونواب، وامتياز، وهيئة التمريض والإداريين.