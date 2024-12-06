إصابة 4 أشخاص فى حادث بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص، جراء وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك أسفل كوبري بسنديله بنطاق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس بالواقعة، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين اصابة:"هدير ابراهيم احمد السعيد،٢٦ عاما، وهاني محمود الشربيني محمد،46 عاما، كريم اسماعيل عوض حافظ 21 عاما، بجرح قطعي بالساعد الايمن، والزيني نبيل صدقي 27 عاما.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.