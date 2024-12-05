بالصور.. محافظ أسوان يتفقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مكونات وأقسام مبنى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بصحبة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

وحرص كمال على مشاهدة الأنشطة والبرامج المتنوعة من المشروعات الإبداعية والابتكارية التى ينفذها طلاب الأكاديمية لخدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وأشاد المحافظ، بهذا الصرح التعليمي المتميز الذى يعتبر علامة مضيئة ومشرقة داخل المحافظة لما تقدمه من مستوى تعليمي راقي وحضاري لأبناء المجتمع الأسوانى ومحافظات جنوب الوادى.



وقدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان لحرصه على دعم مسيرة العملية التعليمية داخل فرع الأكاديمية بما يساهم فى الارتقاء بجودة وحداثة التعليم لمواكبة التطور العلمى والتكنولوجى، مؤكداً تحقيق التكاتف والتكامل بين مختلف المؤسسات، وهو ما يعتبر ركيزة للنهوض بالتعليم الجامعي والأكاديمي.



ويضم فرع الأكاديمية بأسوان 8 أقسام دراسية، و 5 صالات للرسم والتصميم الفني، و 12 معمل متخصص، و 2 قاعة متعددة الأغراض، و 6 معامل حواسب شخصية ، ومكتبة وكافتيريا وعيادة طبية، فضلاً عن صالة الألعاب البدنية.