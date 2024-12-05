نجاة محافظ وإصابة 32 طالبة وحارس شخصي.. ماذا حدث في مدرسة بورسعيد؟ -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

صراخ ودموع وحالة هلع.. لحظات عصيبة عاشتها طالبات مدرسة بورسعيد الثانوية بنات عقب اندلاع حريق داخل حجرة في أحد مباني المدرسة أثناء اليوم الدراسي، والذي أسفر عن تلفيات وإصابة 32 طالبة بحالات اختناق وهلع فضلا عن إصابة الحارس الشخصي لمحافظ بورسعيد.

رعب في المدرسة

البداية كانت قرابة الساعة الثانية عشر ظهرا باشتعال النيران داخل إحدى حجرات المدرسة، وإصابة 32 طالبة بحالات اختناق وهلع خوفا من ألسنة النيران.

وتلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغا باندلاع الحريق فأسرعت القوات وبرفقتها سيارة إطفاء إلى المدرسة للسيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق.

تحقيقات موسعة

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق نتاج ماس كهربائي داخل مخزن في مبنى لا يتواجد به الطالبات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق النهائية وحصر التلفيات.

المحافظ يتفقد المدرسة

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، عقب الحريق الذي نشب داخل إحدى الحجرات، للاطمئنان على الطالبات والعاملين بالمدرسة، ومتابعة سرعة التعامل مع الحادث دون حدوث أي أضرار.

وشدد محافظ بورسعيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسرعة الوقوف على ملابسات الحادث، وأسباب الحريق.

الحارس الشخصي ينقذ حياة المحافظ

ونجا محافظ بورسعيد من حادث صعق كهربائي، خلال تفقده مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وذلك للاطمئنان على الطالبات والعاملين بالمدرسة، وتواجده داخل الحجرة التي شهدت الحريق.

وأصيب علاء المحمدي، الحارس الشخصي لمحافظ بورسعيد، بصعق كهربائي، بعدما تدخل ونجح في إبعاد المحافظ، ونُقل الحارس إلى مستشفى السلام بورسعيد لتلقي العلاج اللازم، وخرج من المستشفى عقب تلقي الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة، بينما عاد محافظ بورسعيد إلى مكتبه بديوان عام محافظة بورسعيد بعد الاطمئنان علي الطلاب.

محافظ بورسعيد: حياة بناتي أهم

وعلق محافظ بورسعيد عن حادث إصابة حارسه الشخصي ونجاته من واقعة الصعق الكهربائي قائلا :"حياة بناتي أهم من حياتي، وهذا ما أقسم عليه داخل المؤسسة العسكرية، فالجميع من رجال القوات المسلحة حياتهم فداء لوطنهم وشعبهم"، مؤكدا أن إصابة حارسه الشخصي أمر ليس بالغريب على رجال الشرطة المصرية الأبطال وتضحياتهم.

وتُواصل جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى ملابسات الحادث وأسباب، واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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