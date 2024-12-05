إحالة أوراق المتهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بالشرقية للمفتي

الشرقية -ياسمين عزت:

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، المتهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

تعود أحداث القضية 2001 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة أولاد صقر والمقيدة برقم 163 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق إلى قتل المواطنة الشابة "نانسي.ح.م.ع" والبالغة من العمر 20 عاما، الطفلة يارا هيثم محمود، عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن قامت في يناير الماضي من العام الجاري بخنقها بغطاء رأس نسائي "طرحة" فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي تسببت في وفاتها.

وتقدمت جناية القتل جناية أخرى بأن المتهمة خطفت الطفلة المجني عليها باستدراجها وايهامها بمكافاتها بشيء مما يحبه الصغار في مثل سنها واخفائها عن ذويها، وأنها ارتكبت الجناية الأولى بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى والتي ارتكبتها بالفعل بأن سرقت القرط الذهبي خاصة الطفلة.

وأصدرت المحكمة حكمها السابق بإحالة أوراق الشابة المتهمة بقتل الطفلة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لقتلها الطفلة لسرقة قرطها الذهبي.