بالصور.. حملة لمواجهة مكبرات الصوت المزعجة بالبحيرة

محافظ القليوبية يتفقد تدريبات منتخب مراكز الشباب استعدادًا للنهائي

البحيرة - أحمد نصرة:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة، اليوم الثلاثاء، حملة لضبط مكبرات الصوت المزعجة التي يستخدمها الباعة الجائلون.

جاءت الحملة استجابة للعديد من شكاوى المواطنين المتضررين من انتشار هذه الظاهرة في شوارع المدينة، حيث تسببت مكبرات الصوت في إزعاج السكان.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 4 مكبرات صوت من الباعة الجائلين في شوارع المدينة المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.