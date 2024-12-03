بالصور.. حملة لمواجهة مكبرات الصوت المزعجة بالبحيرة
09:37 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
البحيرة - أحمد نصرة:
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة، اليوم الثلاثاء، حملة لضبط مكبرات الصوت المزعجة التي يستخدمها الباعة الجائلون.
جاءت الحملة استجابة للعديد من شكاوى المواطنين المتضررين من انتشار هذه الظاهرة في شوارع المدينة، حيث تسببت مكبرات الصوت في إزعاج السكان.
وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 4 مكبرات صوت من الباعة الجائلين في شوارع المدينة المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
حملة لمواجهة مكبرات الصوت مواجهة مكبرات الصوت المزعجة مكبرات الصوت المزعجة بالبحيرة محافظة البحيرة مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين
فيديو قد يعجبك: