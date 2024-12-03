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السيطرة على حريق بمصنع في بني سويف

06:42 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

قوات الحماية المدنية- أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شبّ في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران في مصنع للأحذية والشباشب بالمنطقة الصناعية شرق النيل.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وسيطرت على الحادث قبل أن امتداد النيران إلى المصانع والمباني المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق بمصنع المنطقة الصناعية في مدينة بني سويف حريق بمصنع في بني سويف
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