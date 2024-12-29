السيطرة على حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب في شقة بالدور الثالث بأحد العقارات في حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وقد تم الدفع بسيارات الإطفاء فور تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة عن الحريق، الذي اندلع في شقة بالدور الثالث، في 56 شارع الريس متفرع من شارع كريستال عصفور - عزبة عثمان.

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة، وبدون حدوث أي خسائر بشرية.

كما تولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، وأمرت بتحريات المباحث الجنائية لمعرفة ملابسات الحريق، مع انتداب المعمل الجنائي لفحص أسبابه وتقييم خسائره.