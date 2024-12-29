"عيد الميلاد" لم تنته.. 25 صورة ترصد عودة الأمطار في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تكثف شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بالتنسيق مع الأحياء، جهودها للتعامل مع موجة الطقس السيء وأمطار نوة عيد الميلاد، التي تفاوتت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة، لضمان استمرار السيولة المرورية.

تجدد هطول الأمطار على كل أنحاء الإسكندرية، اليوم الأحد، وسط استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بعد توقف دام 24 ساعة تزامنًا مع نوة "عيد الميلاد".

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالأجهزة التنفيذية والأحياء والصرف الصحي، وذلك للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار والطقس السيئ.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى استمرار نشر سيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف الشوارع، لضمان استمرار حركة المرور.

وتتعرض الإسكندرية لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة البحرية.