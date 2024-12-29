صحة الشرقية: مشروع "رعايات مصر" يخدم أكثر من 28 ألف مريض في 149 يومًا

الشرقية - ياسمين عزت:

قدَّم مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر"، الخدمة لعدد 1846 مريضًا بالمحافظة والمحافظات المجاورة، خلال الأسبوع الحادي والعشرين منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" في أغسطس الماضي.

أوضحت مديرية الصحة بالشرقية، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه تم تسكين 1160 حالة تحتاج إلى رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، وتسكين 126 حالة بالعناية المركزة للقلب، و332 طفلًا بالحضانات، و72 طفلًا يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال.

أضافت الصحة، خلال بيانها، أنه تم تسكين 8 حالات سموم بعناية السموم، وتسكين حالة بعناية الحروق، فضلًا عن تحويل وتنسيق ومتابعة 147 حالة مرضية تحتاج إلى عروض طبية وعمليات جراحية متخصصة متقدمة وذات مهارة، منها إجراء 5 حالات قسطرة قلبية طارئة، و4 حالات بوحدة إذابة الجلطات الدماغية بالشرقية، وإجراء حالة جراحة متقدمة لطفل، وحالة فصل بلازما لطفل، كما تم تركيب برونكوسكوب لطفل آخر عبر المشروع.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مشروع "رعايات مصر" قدَّم الخدمة خلال 20 أسبوعًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" لعدد 26910 مرضى، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم إلى 28756 خلال 21 أسبوعًا.

أشارت الصحة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتنفيذ مشروع "رعايات مصر" الذي يربط جميع مستشفيات المحافظة، سواء الحكومية بقطاع الصحة "العامة والمركزية والنوعية"، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي والصحة النفسية، أو غير الحكومية الخاصة بمحافظة الشرقية، مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.



