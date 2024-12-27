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ثلوج وأمطار رعدية.. طقس عيد الميلاد يجتاح الإسكندرية- فيديو وصور

07:52 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تساقط ثلوج على الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    تساقط ثلوج على الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    تساقط ثلوج على الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    تساقط ثلوج على الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    تساقط ثلوج على الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تساقطت حبات البرد "الثلوج" والأمطار الرعدية، مساء اليوم الجمعة، على كافة أحياء الإسكندرية، بالتزامن مع نوة عيد الميلاد التي تضرب المدينة الساحلية لليوم الثاني على التوالي.

وتواصل 4 جهات التعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ هي الأحياء وشركات "الصرف الصحي، مياه الشرب، نهضة مصر"، مدعومة بسيارات شفط لكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، لضمان استمرار حركة المرور.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني في الشارع على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

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