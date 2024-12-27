10 مصابين في تصادم مروع بين سيارة نقل وأتوبيس على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متنوعة إثر تصادم سيارة نقل وأتوبيس، على الطريق الصحراوي الغربي شمالي غرب محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وقوعه بالقرب من مدخل مركز مغاغة شمالي غرب المحافظة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي، والتحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.