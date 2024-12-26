السجن 6 سنوات لمتهم هدد طفلة بنشر صور خادشة للحياء في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الخميس، حكما بالسجن 6 سنوات ضد متهم بتهديد طفلة بنشر صور خادشة للحياء وتستبيح خصوصيتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 8384 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 3062 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، لشهر يونيو الماضي. أحالت النيابة العامة المتهم "محمد ال م م س" 34 عاما، مقيم بمركز الحسينية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.

اتهمت النيابة المتهم بتهديد الطفلة "ر هـ ح إ" بنشر صور خاصة بها خادشة للحياء وظل يهددها في الخفاء، كما نشر صورها بنطاق سكنها بصور اصطنعها وقام بتركيب صور عارية وهددها تهديدات مكتوبة عبر الفيسبوك.