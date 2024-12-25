جامعة الإسكندرية: 190 ألف طالبًا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 – 2025.

وقال نائب رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يؤدي الامتحانات نحو 190 ألف طالبًا وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأضاف أن امتحانات العملي والشفوي للفرق المختلفة بدأت في بعض الكليات، منوهًا إلى الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية لورقة الامتحان وفق معايير مركز القياس والتقويم بالجامعة.

وشدد علام، على إحكام الرقابة على أعمال الامتحانات لمنع حالات الغش، والتأكد من جاهزية الكنترولات، وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وجاهزية العيادة الشاملة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ووجه بضرورة مراجعة ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بمرافق الكليات للحد من أي أضرار قد تقع نتيجة للتقلبات المتعلقة بالأحوال الجوية خلال فصل الشتاء وموسم النوات.

وكلف نائب رئيس جامعة الإسكندرية بمتابعة كافة أعمال الصيانة ومنظومة تصريف المياه ومراجعة أسطح كافة مباني الجامعة لمنع تراكم الأمطار بما يضمن سلامة كافة منتسبي الجامعة.

يشار إلى أن مجلس الجامعة وافق على 6 اتفاقيات تعاون وخطاب نوايا مع عدد من الجامعات والهيئات أبرزها مع جامعات البترا بالمملكة العربية الأردنية، وجيانجزو الصينية، وجامعة بورنموث بالمملكة المتحدة، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت.