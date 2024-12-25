بالصورـ محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الجلاء بعد إعادة تأهيلها بتكلفة 3.15 مليون جنيه

أسيوط ـ محمود عجمي:



افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مدرسة الجلاء الابتدائية المشتركة في شارع يسري راغب بحي غرب مدينة أسيوط، بعد إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بتكلفة إجمالية بلغت 3.15 مليون جنيه.



يأتي هذا المشروع ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع التعليم.



حضر الافتتاح الدكتور مينا، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، ومحمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وأمل الصياد، مديرة المدرسة.



بعد إزاحة الستار واستقبال الطلاب بالورود، تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير التي شملت تحديث مستلزمات الفصول الدراسية والوسائل التعليمية، وتجهيز المباني بأعمال السباكة والسيراميك وتغيير أحواض الحمامات، بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء ودهانات مقاعد الطلاب، وملعب وسور المدرسة، كما تفقدوا معمل الحاسب الآلي، وحجرة التربية الفنية، والمكاتب.



استمع المحافظ إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية حول مكونات المبنى ومراحل التنفيذ، كما استمع لمديرة المدرسة التي أوضحت أن المدرسة تضم 31 فصلًا دراسيًا للمرحلة الابتدائية بإجمالي 1530 طالبًا وطالبة.



أكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للعملية التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنشاء مدارس جديدة أو تجديد المدارس القائمة لتقليل كثافة الطلاب في الفصول، مما يساهم في رفع المستوى المعيشي للفئات المستهدفة. كما قدم الشكر لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، واللواء يسري عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، على جهودهما في تطوير القطاع التعليمي.



من جانبه، أوضح مصطفى عبد الفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أن أعمال التطوير شملت تحديث مستلزمات الفصول الدراسية والوسائل التعليمية، وتجهيز المباني بأعمال السباكة والسيراميك وتغيير أحواض الحمامات، بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء ودهانات مقاعد الطلاب، وملعب وسور المدرسة، لتلبية احتياجات المدرسة الفعلية وتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول.









