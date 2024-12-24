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تفعيل العمل بجميع عيادات التأمين الصحي بغرب كفر الشيخ

12:15 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

علاء عبدالمعطي

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تفعيل العمل بجميع عيادات عمر بن الخطاب الشاملة بجميع التخصصات بمبنى التكوين المهني غرب المحافظة، وتفعيل العمل بعدد من العيادات الخارجية بالمراكز المختلفة.

يأتي ذلك في إطار جهود قطاع التأمين الصحي بالمحافظة لتخفيف الضغط على مستشفى التأمين الصحي بمدينة كفرالشيخ، ومن أجل تقديم الخدمات الطبية بجميع التخصصات.

أكد محافظ كفرالشيخ في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن العيادات تشمل عيادة العبور، وعيادة عمر بن الخطاب، وعيادة الحامول، وعيادة عثمان بن عفان، وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة وتقليل الضغط على المستشفى الرئيسي.

وكشف عن تفعيل العمل بـ4 عيادات آخرى إضافية، توزيعها كالآتي «عيادة بيلا، عيادة قلين، عيادة فوه الشاملة، وعيادة سيدي سالم»، لتحقيق راحة المرضى وتوفير الرعاية الصحية بأعلى كفاءة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه جرى تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني بجميع تلك الفروع لضمان راحة المرضى وسهولة الحصول على الخدمات الطبية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والسلامة، وذلك بداية من 1/1/2025، على الرابط التالي: اضغط هنا

علاء عبدالمعطي كفرالشيخ التأمين الصحي
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