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محافظ السويس يوزع أجهزة كهربائية على 50 عروس من الأسر الأولى بالرعاية

09:48 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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    محافظ السويس والقيادات التنفي
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    فتاة تتسلم ايصال استلام الاجهزة الكهرباية
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السويس - حسام الدين أحمد:

سلم اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، 50 عروس من الأسر الأولى بالرعاية 3 أجهزة كهربائية لكل أسرة عروس، وذلك في احتفالية أقيمت بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

حضر الفعالية الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة.

وأعرب محافظ السويس عن شكره وتقديره لكل من ساهم في توفير الأجهزة الكهربائية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تساهم في رسم البسمة على وجوه العديد من الأسر المحتاجة.

كما أكد على أهمية التعاون بين رجال الأعمال والشركات والجمعيات الخيرية للمشاركة المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى ضرورة استمرار هذه الجهود لتحسين حياة المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم.

اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس توزيع أجهزة كهربائية على 50 عروس الأسر الأولى بالرعاية أجهزة كهربائية لكل أسرة عروس
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