محافظ الأقصر يكرم السكرتير العام السابق تقديرًا لجهوده المتميزة

الأقصر - محمد محروس:

كرم محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، سكرتير عام محافظة الأقصر السابق محمد عبد الفتاح آدم، تقديرًا لما قدمه من جهود متميزة خلال فترة عمله بالمحافظة.

وأعرب محافظ الأقصر عن تقديره لجهود السكرتير العام السابق، مؤكدًا ما قدمه من عمل مخلص ومثمر، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مستقبله.

حضر التكريم كل من نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، والسكرتير العام للمحافظة أحمد وزيري، ورؤاء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.