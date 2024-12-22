6 مصابين في تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص بجروح متنوعة، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس، على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية كوم أبوراضي بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:

كريم.ع.ع (46 عامًا)، باشتباه كسر في الذراع الأيسر.

وردة.ح.م (45 عامًا)، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وكدمات وسحجات.

علاء.م.ع (27 عامًا)، باشتباه كسر في الكتف الأيسر وكدمة شديدة بالرأس.

أحمد.م.م (26 عامًا)، بجرح قطعي في الشفاه السفلى وكدمة شديدة بالوجه.

عيد.ع.إ (57 عامًا)، بكدمات في الضلوع والوجه.

قطب.ع.س (38 عامًا)، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بفروة الرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.