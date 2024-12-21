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كان بيلعب.. مصرع طفل سقط في بيارة مغسلة سيارات بقنا

06:51 م السبت 21 ديسمبر 2024

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قنا -عبدالرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه في بيارة مغسلة سيارات داخل إحدى قرى مركز قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بالواقعة، وتبين مصرع صغير يبلغ من العمر 7 أعوام، إثر سقوطه في بيارة مغسلة سيارات خلال اللهو خلف المغسلة داخل قرية الجبلاو.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام، تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرية أمن قنا النيابة العامة مستشفى قنا العام جثة
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