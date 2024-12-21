إصابة طفلين في حريق شقة سكنية بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب طفلان باختناق جراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنزل مكون من ثلاث طوابق بشارع محمد فتحى بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، حول الواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن الحريق شب داخل شقة فى الدور الثانى علوى بمنزل مكون من ثلاث طوابق، وإصابة "إيمان حسن عبدالرحمن، 7 سنوات، ومحمود عبدالحميد محسوب، 10سنوات"، مصابين بحالة إختناق، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.