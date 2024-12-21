مصرع 4 وإصابة 3 في حادث مروع بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 3 أشقاء وسيدة مصرعهم وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم اليوم السبت، بين أتوبيس وتوكتوك، على طريق " كفر الدوار - سيدي غازي بمحافظة البحيرة".

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ودوتبين وفاة كل من صفاء السيد 38 عامًا، ودنيا ضاحي السيد، 14 عامًا، وياسين ضاحي السيد، 13 عامًا، وعبد الرحمن ضاحي السيد 11 عامًا، وجميعهم مقيمون منيا القمح، الشرقية.

كما أصيب كل من: داليا ضاحي السيد، 18 عامًا، و مصطفى عبدالحميد قبيسي، 18 عامًا، مقيم بسيدى غازي، وطفلة مجهولة الهوية 13 عاما.

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار، وأودعت الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.