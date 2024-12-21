بالصور.. الشمس تتعامد على معابد الكرنك في ظاهرة فلكية فريدة بالأقصر



الأقصر-محمد محروس:

شهدت معابد الكرنك في محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، تعامد الشمس على قدس الأقداس تزامناً مع بداية فصل شتاء جديد.

ونظمت محافظة الأقصر احتفالية خاصة بحضور مئات السياح، والقيادات التنفيذية ومسئولي الآثار، وذلك عند مدخل واجهة الصرح الأمامى لمعابد الكرنك حيث إن الأقصر تحتفل سنوياً فى فجر يوم 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع.

ويتعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، يوم 21 ديسمبر من كل عام وذلك إيذانا بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد آمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المهندسون المصريون القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى.

ومعابد الكرنك الفرعونية تشهد ثلاث ظواهر فلكية، الأولى هي تعامد شمس الظهيرة التي تحدث بالتزامن مع الانقلاب الشمسي وبداية فصل الصيف، وذلك في شهر يونيو من كل عام، والثانية هي تعامد شمس الصباح معلنة بداية فصل الشتاء، وذلك في شهر ديسمبر من كل عام، والظاهرة الثالثة هي ما يسمى بـ "تعامد القمر الأزرق" على معبد خنسو إله القمر في مصر القديمة، وهو أحد المعابد التي تتكون منها مجموعة معابد الكرنك.

وتعد ظاهرة تعامد القمر الأزرق من الظواهر الفلكية النادرة، وتحدث كل ثلاث سنوات.

يُذكر أن المعابد والمقاصير المصرية القديمة، تشهد عدداً من الظواهر الفلكية الفريدة، التي تشير بحسب علماء المصريات إلى تقدم قدماء المصريين في مجال علوم الفلك والهندسة.

ويأتي في مقدمة تلك الظواهر، ظاهرة تعامد الشمس على معابد أبوسمبل، جنوبي أسوان، التي تتكرر مرتين في العام وتجذب الآلاف من السياح المصريين والأجانب، وباتت من الأحداث المهمة على الأجندة السياحية المصرية.