بالأسماء.. ننشر حركة المحليات الجديدة في الإسكندرية بعد اعتمادها رسميا

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الجمعة، حركة تغييرات لقيادات الإدارة المحلية بالإسكندرية، ضمن أكبر حركة محليات على مستوى الجمهورية لتطوير الأداء وتحسين الخدمات.

وتضمنت الحركة؛ تصعيد المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد الإسكندرية إلى منصب السكرتير العام للإسكندرية، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية إلى منصب سكرتير عام مساعد الإسكندرية

كما اعتمدت وزيرة التنمية المحلية قرار تعيين 4 رؤساء أحياء في محافظة الإسكندرية؛ كل من؛ نهي خليفة رئيسا لحي المنتزه أول؛ سحر شعبان رئيسا لحي المنتزه ثان؛ طه زهير رئيسا لحي الجمرك؛ ونور الهدي محمد رئيسا لحي العجمي.

ويأتي القرار ضمن إعلان تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة جديد علي مستوي 24 محافظة في حركة المحليات الجديدة التي اعتمدتها الوزيرة اليوم والتى تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.